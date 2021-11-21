Малахов подсказал молодым журналистам, когда лучше начинать карьеру на ТВ

21 ноября телеведущий Андрей Малахов напомнил, что поклонником о Всемирном дне телевидения и предложил отметить этот праздник у голубого экрана, а конкретно за просмотром конкурса «Синяя птица» на канале «Россия 1».

49-летний шоумен вспомнил, что его собственный телевизионный дебют состоялся 19 августа 1994 года. Тогда, в период отпусков, нужно было поставить кого-то на замену ведущего программы «Доброе утро», и молодому Малахову предложили сесть в студийное кресло.

«Поэтому лайфхак для всех молодых журналистов: лето – лучшее время для начала карьеры на ТВ!» — написал Андрей в Instagram.

Напомним, что в середине 90-х Малахов пришел в редакцию передачи «Телеутро», которая затем стала называться «Доброе утро». И только в 2001-м он стал вести «Большую стирку», ставшую прообразом «Пусть говорят».

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