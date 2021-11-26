«Его не нужно черпать»: Борис Гребенщиков поделился, где найти вдохновение

Музыкант, которому в 2021 году исполняется 68 лет, поделился жизненной мудростью.

27 ноября известному музыканту, лидеру группы «Аквариум» Борису Гребенщикову исполнится 68 лет.

Легенда русского рока выпустил книгу и готовит новый музыкальный альбом. В свежем интервью он ответил на ряд вопросов о том, как следует относиться к жизни.

На вопрос, что, как ему кажется, музыкант успел реализовать в жизни, Борис Борисович ответил, что чем больше живешь, тем больше видишь вещей, которые нужно сделать.

«Мне вообще ничего не кажется, нечего рассуждать, нужно делать. А всерьез рассуждать о планах — это только смешить всевышнего», — говорит БГ.

За свою жизнь артист сочинил около полусотни музыкальных альбомов. Журналисты спросили у легенды, где он черпает вдохновение.

«А его не нужно черпать, нужно сесть и сосредоточиться на музыке, через несколько часов или дней суета в мыслях прекратится и станет слышно то, что нужно сделать», — цитирует Гребенщикова издание WomanHit.

А на вопрос, как человеку следует вести себя в сложных ситуациях, Борис Борисович ответил, что нужно доверять сердцу, а не мыслям. Ведь мысли мы придумываем сами, а чувства — это наша естественность.

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