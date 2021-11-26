«Долго не мог поверить»: Борис Гребенщиков выпустил книгу об Индии

У музыканта Бориса Гребенщикова вышла книга «Священные места Индии». Легенда русского рока уже много лет как покорен этой страной и регулярно ее посещает.

Артист признается, что выпустить подобную книгу мечтал около трех десятилетий. Но добился своей цели только к 68 годам (27 ноября у Бориса Борисовича день рождения).

«Я долго не мог поверить, что такой книги нет. Был уверен, что «Путеводитель по священным местам Индии» уже кем-то написан (и не один). Поэтому просто выставлял свои заметки о путешествиях на сайт «Аквариума» в надежде, что это окажется кому-нибудь полезным. Там это все и находилось много лет. А потом издательство АСТ узнало про это и предложило напечатать книгу, на что я с радостью согласился и, проявив нечеловеческую силу воли, дописал недостающие фрагменты», — цитирует Гребенщикова издание WomanHit.

Знаменитый БГ рассказал, что ездил в Индию с 1994 года. Там он каждый раз как будто переживал чудо. Музыканта поразило то, что за несколько тысяч лет духовная жизнь этой страны не поменялась. Канули в Лету цивилизации Древнего Египта и Вавилона, а индийские храмы продолжают стоять и нести просветление людям.

На вопрос, какой веры придерживается сам, Гребенщиков отвечать не стал. По его словам, все религии описывают одно и то же Бытие, только на разных языках. А законы жизни едины везде, так же, как и законы физики.

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