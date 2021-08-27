Когда очень хочется: Элайджа Вуд рассказал, как добился роли Фродо во «Властелине колец»

Звезда «Властелина колец», 40-летний актер Элайджа Вуд рассказал, как он добился роли Фродо в трилогии Питера Джексона, сделавшей его всемирно известным. На тот момент у артиста уже были за плечами полтора десятка фильмов, но он очень хотел попасть в сагу по книгам Джона Толкина. И, чтобы привлечь внимание режиссера, послал ему свою кассету с самопробами. Тогда, на рубеже 20 и 21 веков, такой вид кастинга был еще редкостью.

По словам актера, он взялся за дело весьма основательно. Сначала провел несколько уроков у преподавателя по вокалу, чтобы подправить свой диалект. Затем позвал друзей, в том числе и режиссера Джорджа Ванга, чтобы они помогли ему снять видео в образе Фродо Бэггинса.

«Мы пошли в лес в Гриффит-парке и сняли там две сцены для прослушивания и еще одну у меня дома. Было три сцены, каждая из которых представляла собой разный этап путешествия Фродо, а последняя была связана с кольцом», — рассказала Вуд в YouTube-проекте журнала GQ.

Актер отправил VHS-кассету с отснятым материалом Питеру Джексону, и тот лично позвонил молодому кандидату на роль. Спустя годы Элайджа говорит, что это была главная возможность всей его жизни. Остается порадоваться за звезду, что он ее не упустил.

Добавим, что сегодня самопробы — когда актер сам снимает сцену своего будущего персонажа и отправляет ее на кастинг — довольно распространенное явление в кино. Оно экономит время создателям картин и позволяет охватить более широкий круг артистов. Недавно о своих необычных самопробах рассказала актриса Елизавета Янковская.

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