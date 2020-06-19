Дочь Филиппа Янковского рассказала маме, как снимала эротическую сцену с бананом

Актриса Оксана Фандера сняла и выложила в Instagram черно-белое видео со своей 25-летней дочерью от Филиппа Янковского Елизаветой. На ролике молодая артистка, окончившая ГИТИС, рассуждает о довольно взрослых вещах. Можно сказать, что у них с мамой состоялся откровенный женский разговор.

Девушка рассказала, что участвовала в пробах в фильм, в котором есть эротическая сцена. Ей нужно было снять и отправить киношникам видео, в котором она бы продемонстрировала свои актерские данные в пикантном плане.

«Я подумала, что надо записать самопробы с бананом. То есть, я и банан. Так сказать, эротическая сцена, чтобы показать все свои достоинства. Просто записать с бананом и отправить. Почему нет? Это же самое главное в этом фильме, сцена с… — рассказывая, Елизавета продемонстрировала рукой и ртом то, что она имела в виду. «Ну это во многих фильмах самое главное», — согласилась с ней мать. «Хорошая профессия, приятная…» — иронично отметила девушка.

Затем Елизавета поерничала, как «здорово» быть артистом в артистической семье, — ни о чем не поговорить, кроме кино и театра. Под смех матери, она продолжила рассуждать о том, что ее часто зовут в проекты «по благу» — из-за известной семьи.

«Не разберешься, кто я. Хорошая актриса, плохая — понятия не имею, — иронизирует Лиза. — Мама говорит, что актриса я ничего. Но у мамы вкус своеобразный. Непонятно».

В конце ролика она отметила, что ее брат Иван Янковский получил «Золотого орла» (за роль в скандальном фильме «Текст»), и от сестры все ждут успеха, но она пока тренируется с бананами.

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А вы устраиваете с детьми откровенные разговоры?