Через сопротивление: Скарлетт Йоханссон не хотела сниматься в фильме «Черная Вдова»

За актрисой Скарлетт Йоханссон прочно закрепилась роль Черной Вдовы из многочисленных экранизаций комиксов Marvel. Многие даже не помнят, снималась ли звезда в каких-то еще фильмах, кроме как в «Мстителях» и их производных. Совсем скоро выходит еще одна картина с ее участием — «Черная Вдова». Как выяснилось, поначалу Скарлетт даже не хотела сниматься в этом проекте.

Как сообщает издание Entertainment Weekly, лишь режиссер фильма, Кейт Шортланд, смогла убедить актрису все же принять участие в работе над ролью в кинокартине. Поначалу Йоханссон боялась, что сольный фильм про Черную Вдову не даст зрителям ничего нового и будет лишь сборником самоповторов. Но, как выяснилось, фильм обещает рассказать совершенно новую историю персонажа из «Мстителей». Как резонно заметила Шортланд, в большинстве фильмов с участием Вдовы героиня словно бы статична, а зрителям мало известно о том, как Наташа Романофф жила в прошлом. Это упущение будет исправлено.

Премьера фильма «Черная Вдова» состоится в конце апреля.