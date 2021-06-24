«Стал популярным, не имея особого голоса»: Маликов оценил свою музыкальную карьеру

51-летний певец Дмитрий Маликов дал новое интервью, в котором рассказал о своих взаимоотношениях с сыном Марком, ему в этой году исполнилось три годика. Артист поделился, что его главной целью является то, что бы мальчик рос здоровым и счастливым, и необязательно, чтобы он пошел по стопам отца в музыку. В отличие от себя самого — Маликов отметил, что он в своей жизни именно исполнил мечту родителей, а сам никогда о музыкальной карьере не мечтал.

«Мне правда повезло, я стал популярным в 18 лет случайно, не имея особого голоса. Просто написал песни, сам исполнил, и они пришлись по вкусу молодежи, — поделился певец с изданием Ok Magazine. — Потом уже включились какие-то другие механизмы, подключилась голова. Один хит может написать любой человек. Вы, например, можете написать. Да кто угодно. А вот два — только профессионал. И первый успех — он может быть случайностью. Чтобы его закрепить, нужны способности. Какие? У кого-то менеджерские. У кого-то творческие. Характер имеет большое значение. Внешность».

Маликов отметил, что ему удалось собрать большое число поклонниц, но они со временем выросли и начали «уходить» к другим исполнителям, вроде Стаса Михайлова. Все потому, что образ принца, в который они влюбились в молодости, перестал быть для них актуален. По мнению исполнителя, эти женщины до сих пор с удовольствием слушают его старые хиты, чтобы предаться ностальгии, а вот его новые песни им уже не нужны.

Дмитрий добавил, что сейчас он ищет нового себя в творчестве, но заниматься хайпом не хочет. Балансируя между правильностью и эпатажем, артист стремиться быть разным. Ну и, конечно, все больше погружается в родительские заботы, отдавая предпочтение семье вместо светских тусовок.

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