«Сэкономила достаточно денег»: Дарья Мельникова 8 месяцев отказывала себе в покупке вещей

В 2020-ом актриса Дарья Мельникова попробовала прожить год без покупок вещей. Как сама признается, этот опыт она провалила — продержалась всего восемь месяцев. В какой-то момент 29-летняя поняла, что ей все равно придется что-то покупать, и «сорвалась».

«Но, в целом, я, конечно, сэкономила достаточно денег и здорово сохранила семейный бюджет. А еще этот опыт помог мне перестать бездумно покупать вещи, был за мной такой грех. Не назвала бы его шопоголизмом, но была устойчивая привычка не отдавать себе отчет в том, что покупаешь. Просто идешь мимо, видишь вещь и думаешь: «А почему бы не купить?» А опыт экономии выработал у меня хорошую привычку — не покупать вещи, когда возникает такое сиюминутное желание. Сейчас у меня стало меньше вещей, но они гораздо качественнее», — поделилась звезда «Папиных дочек» с изданием «Теленеделя».

Журналисты спросили у нее, как можно было ничего не покупать, когда у звезды двое маленьких детей. Мельникова отметила, что ее сыновей эта экономия не сильно коснулась, но вообще их мама по жизни является минималистом, и у семьи относительно мало вещей. Дарья призналась, что брала одежду у подруг, чтобы доносить, а младший ребенок зачастую донашивал за старшим. Желания прийти и скупить для детей весь магазин, у девушки никогда и не было.

Актриса призналась, что она вообще не сторонник философии «все лучшее — детям». Звездная мама легко может оставить себе самый вкусный кусок и надеется, что сыновья, глядя на нее, усвоят модель поведения здорового эгоиста. Девушка не считает, что детям нужно все давать на блюдечке, иначе потом они воспримут это так, будто им все можно. Своим примером она хочет научить их быть самостоятельными.

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