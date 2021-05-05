«Чуваки»: Дарья Мельникова запечатлела подросших сыновей Артура Смольянинова в аэропорту

Дарья Мельникова многим знакома по сериалу «Папины дочки». Она продолжила строить карьеру актрисы, снимаясь в кино и играя в театре. Более того, девушка стала женой Артура Смольянинова. Они живут в браке уже семь лет. Артистка успела подарить избраннику двоих сыновей — Артура и Марка. Более того, супруги заверили, что мечтают о большой семье и не будут останавливаться на двоих наследниках.

Обычно Дарья редко показывает детей. После родов она была в длительном декретном отпуске и даже стала вести блог для мам. Но теперь актриса снова работает. Она вернулась в форму после родов и даже участвует в фотосессиях. А 5 мая девушка отправилась в путешествие. Она решила поделиться редким фото с сыновьями, запечатлев их в аэропорту. Мальникова одела их в одном стиле. Мальчики были в толстовках и светлых джинсах, а их головы покрывали шапки.

«Чуваки», — написала она.

Поклонники отметили, что малыши подросли. Многие также посчитали, что они выглядят стильно. Ранее Дарья показала лица малышей. Фанты удивились тому, какие они разные. «Какие сыновья у вас классные! Старший — вылитый Артур, младший — копия мамы», «Классные какие!!!! Старший — папина копия, младший — мамина!!!», «Стиляги», «Даша, какие вы здесь хорошенькие», «Ты стала прекрасной мамой», «Когда вы успели вырастить двоих детей?» — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: