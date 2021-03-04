«Даве большое спасибо»: Лазарев отметил, насколько важно в карьере иметь соперника

Певец Сергей Лазарев стал триумфатором телепроекта «Танцы со звездами», обойдя даже тех соперников, что были подготовлены лучше него. В свежем интервью 37-летний артист признался, что его главным оппонентом на шоу был блогер Дава, который является профессиональным бальником. Но, несмотря на разницу в подготовке, вокалист решил бороться до конца и показал свое превосходство.

«Я понимал, что мне надо работать в десять раз больше, чтобы выглядеть на его фоне (Давы. — Прим. авт.) достойно и не быть аутсайдером. Для меня это был хороший стимул, за что Даве большое спасибо: не будь у меня такого сильного соперника, неизвестно, как бы все повернулось», — цитирует Лазарева «Теленеделя».

Свое соперничество с бывшим женихом Ольги Бузовой Сергей сравнил со своим «вечным» противостоянием с Димой Биланом на сцене. Хотя он сразу оговорился, что в жизни оба певца являются друзьями, но подчеркнул, что в профессиональном плане творческому человеку необходим тот, с кем нужно постоянно соревноваться.

«Правильнее будет сказать: классный оппонент, который не дает тебе расслабляться, ведь любая конкуренция — это двигатель. Так же и с Давой: мы оба не давали друг другу расслабиться», — резюмировал Лазарев.

Кстати о сцене, в интервью Сергей признался, что сейчас самой важной наградой для него (а у певца уже каких только статуэток нет) будут полные залы на концертах. В 2021 году он мечтает вернуться к своему прежнему гастрольному графику.

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