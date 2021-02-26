«Мне в конкурсах никогда не везло»: Киркоров рассказал, как переборол волнение от выхода на сцену

В юные годы артист чуть было не упал в обморок на одном из проектов.

Вечером 28 февраля на канале «Россия 1» стартует третий сезон вокального шоу «Ну-ка, все вместе!», в котором голоса участников оценивает целая сотня членов жюри. В этот раз одним из тех, кто взойдет на 12-метровую трибуну ради судейства, станет «король российской эстрады» Филипп Киркоров.

Взглянув на молодых конкурсантов с новой высоты, 53-летний певец вспомнил, что в 16 лет он сам чуть не потерял сознание на сцене проекта «Шире круг».

«Честно скажу — мне в конкурсах никогда не везло. Может потому, что я всегда очень волновался и это волнение мешало. Потом с годами я поборол это чувство, оно перешло в чувство ответственности — это несколько иное, — рассказал Киркоров. — Когда ты выходишь на сцену и получаешь удовольствие от того, что делаешь, тогда все остальные тоже получают удовольствие. Когда очень стараешься, из кожи вон лезешь — у меня лично ничего не получается, а когда ты кайфуешь от того, что делаешь, — то и сто, и десять раз по сто и тысяча раз по сто — они все твои».

Напомним, в каждой выпуске «Ну-ка, все вместе!» на сцену выйдут по восемь участников, а сотня членов жюри будет оценивать их выступления. Итоговый балл — это количество судей, которые встанут после исполнения вокалиста. Председателем трибуны уже по традиции является Сергей Лазарев, ведущий проекта — Николай Басков.

Не пропустите премьера третьего сезона шоу «Ну-ка, все вместе!» — 28 февраля в 17:45 на канале «Россия».

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