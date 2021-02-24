«Я играю роль»: Бузова поделилась лайфхаком от матери, который позволяет ей выстоять

В новом интервью Ольга Бузова призналась, что для нее 2020-й действительно был годом Крысы. Певица рассказала, что ей было очень тяжело остаться без концертов и энергии зрителей, но она не позволила себе впасть в депрессию. Для этого она воспользовалась старым советом своей матери.

«Еще когда я несколько лет назад страдала после развода, мама мне подсказала: «Представь, что тебе сейчас нужно сыграть роль человека, который восстал как феникс из пепла». И с тех пор мне это очень сильно помогает, — поделилась 35-летняя звезда с изданием 7days. — Как бы ни было тяжело, я играю роль человека, к которого все хорошо. У меня ведь была еще и ответственность перед людьми. Многие писали, если уж Бузова сдастся, то все, конец света. Поэтому я нашла в себе силы…»

По словам Ольги, в отсутствие концертов и заграничных поездок ее спасало телевидение и съемки «Дома-2», также она стала вести прямые эфиры в соцсетях и освоила TikTok. В итоге, в коронавирусный год она устала больше, чем в предыдущий 2019-й.

Однако тема внутренних сил для Бузовой очень болезненная. Она призналась, что в детстве ее называли Оловянным солдатиком — за умение выстоять и преодолеть трудность. Родители часто говорили ей: «Ты сильная, справишься», и она справлялась, но ее жутко раздражало такое отношение. Вот и сейчас, когда личная жизнь звезды в очередной раз рухнула, ей снова говорят, что она все переживет, — люди верят, что Бузова не сломается.

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