Котзилла: пользователь YouTube добавил своего кота в тизер «Годзиллы против Конга»

Ждете ли вы фантастический фильм «Годзилла против Конга» так, как ждем его мы? А один из пользователей YouTube настолько увлечен грядущей картиной, что сел за видеоредактор и вставил в тизер боевика своего домашнего питомца. Черный кот Уэйн появился в ролике в роли еще одного кайдзю (гигантского монстра). В битве двух титанов он не участвует — предпочитает наблюдать за ними со стороны. Но вполне может пойти в людской город и «уронить» там какой-нибудь небоскреб.

«Он не хороший мальчик», — написал под видео монтажер Aiman Samat.

Хотя воспринимать Уэйна как чудовище мешает его милота. За пару дней ролик набрал полмиллиона просмотров и тысячу шуток о новом монстре в комментариях.

Напомним, «Годзилла против Конга» выйдет в кинотеатрах 25 марта. Название говорит само за себя — в этом фильме в жестокой драке столкнуться два титанических монстра, а люди, устроившие «битву века», смогут лишь разбегаться подальше в надежде выжить. В главных ролях: Александр Скарсгард и Милли Бобби Браун.

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