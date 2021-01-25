Столкновение титанов: вышел трейлер фильма «Годзилла против Конга»

Один из двух гигантов в этой картине должен пасть.

24 января в Сети появился русский трейлер предстоящего блокбастера «Годзилла против Конга». Название фильм говорит само за себя: двух титанов зрелищного кино — с запада и востока — столкнут вместе на большом экране.

По сюжету, Годзилла стала атаковать людей и крупная исследовательская организация не нашла другого варианта, как натравить на нее такого же крупного Кинг Конга. Судя по трейлеру, у первого монстра будет на вооружении энергетический луч, а у второго — гигантская дубина. В любом случае от этой битвы человеческие города и корабли будут рассыпаться, как конструкторы «Лего». В ролях Александр Скарсгард, Милли Бобби Браун и Ребекка Холл.

Кстати, фильм с подобным противостоянием уже выходил в Японии в 1962 году, так что это в каком-то смысле ремейк. Новая картина является прямым продолжением блокбастеров «Годзилла 2: Король монстров» (2019) и «Конг: Остров черепа» (2017). Все они находятся в одной киновселенной под названием MonsterVerse.

В российских кинотеатрах «Годзилла против Конга» выйдет 25 марта.

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