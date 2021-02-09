«Стоит половину гардероба сложить в коробки»: Дарья Мороз предложила лайфхак для модниц

Когда «нечего надеть», самое время вспомнить о вещах, купленных пару лет назад.

Актрису Дарья Мороз спросили, чем она себя балует как женщина. 37-летняя звезда кино и сериалов призналась, что любит прикупить себе «какую-нибудь красивую шмотку». При этом к обуви и сумкам артистка достаточно равнодушна, а вот новая одежда или интересный комплект нижнего белья может ее сильно порадовать.

«Любой женщине это полезно. Невозможно пять лет ходить в одних и тех же нарядах. Даже два года невозможно. Это просто скучно», — цитирует Мороз издание WomanHit.

Рассуждая об этом, актриса неожиданно озвучила любопытный лайфхак, который стоит попробовать любой моднице, столкнувшейся с проблемой, когда вещей много, а надеть нечего.

«Иногда стоит половину гардероба сложить в коробки, чтобы через пару лет достать и носить вещи как новые», — сказала Дарья, согласившись с тем, что мода все равно возвращается.

Она добавила, что сейчас в ее гардеробе есть несколько вещей, которые ее мать когда-то привезла из Парижа. Актриса с удовольствие их носит.

Добавим, что свою десятилетнюю дочь Аню Дарья учит не обращать внимания на мнение других людей, когда дело касается манеры одеваться. Но пока девочка еще слишком зависит от реакции своих одноклассников.

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