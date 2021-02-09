Дарья Мороз о воспитании дочери: «У нас все через разговор, взрослый, честный, безжалостный»

В новом интервью актриса Дарья Мороз подробно рассказала о воспитании своей 10-летней дочери Анны. По словам звездной мамы, девочка уже вступила в переходный возраст, и сейчас 37-летняя артистка ведет себя с ней как «старший друг». Для нее важно помочь дочери разобраться в ситуациях, с которыми она сталкивается впервые.

«Стараюсь не навязывать ей свою позицию по отношению к какой-либо проблеме, но объясняю, что здесь можно поговорить, а можно осечь, можно развернуться и уйти. У нас все через разговор, взрослый, честный и, наверное, в каком-то смысле безжалостный», — цитирует Дарью портал WomanHit.

У юной Ани уже достаточно развитое чувство стиля, но сейчас ее очень заботит то, как на ее внешний вид реагируют окружающие. Мама пытается донести до дочери, что в вопросе одежды не стоит обращать внимание на мнение других людей.

«У нас была целая история по поводу покупки розовой шубки-«чебурашки». Ане она очень нравится, но при этом она думает о том, что про нее скажут в школе. Спрашиваю: «В чем проблема? Это классная, современная, молодежная одежда, которая тебе идет». Но пока она носит шубку везде, кроме школы», — поделилась актриса.

Сейчас девочка учится в немецкой школе, свободного говорит и читает на иностранном языке, занимается пением и танцами, рисует, играет на укулеле, пишет стихи и даже сценарии. Звездная мама на родительские собрания не ходит, а только проверяет оценки наследницы и указывает, в каких предметах нужно подтянуть учебу.

«Считаю, что ребенок должен сам выполнять домашние задания, чувствовать свою ответственность, и, на мой взгляд, Аня отлично с этим справляется», — отметила она.

Мороз добавила, что ее дочь достаточно гармонично справилась с тем, что родители развелись. Они иногда собираются втроем с отцом Константином Богомоловым и общаются без обид и недопонимания. Актриса считает, что ей и бывшему супругу удалось подобрать правильные слова, чтобы объяснить дочери свой развод.

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