«Ребята нуждаются в добрых советах»: Николай Дроздов завел страничку в TikTok

Раз в неделю он будет публиковать советы для молодежи.

83-летний телеведущий Николай Дроздов решил стать еще ближе к молодежи и завел себе страничку в социальной сети TikTok. За сутки она набрала более 80 тысяч подписчиков, хотя пока что на ней имеется только одно приветственное видео.

Легенда отечественного ТВ отметил, что он не собирается копировать свою знаменитую передачу «В мире животных», да и вообще разговаривать про науку с молодыми пользователями TikTok не видит смысла.

«Ребята нуждаются там в каких-то добрых советах. Если раз в неделю давать добрые советы молодежи — это ж хорошо», — рассказал Дроздов изданию «Подъем».

По словам ведущего, такой неожиданный шаг ему предложил один приятель, зато множество других знакомых принялись отговаривать от этой идеи, якобы там заслуженный ученый будет находиться в «тусовке дурачков». Но телеведущий не видит ничего плохого, чтобы помогать такой публике добрыми советами. Делиться опытом, так сказать, нести разумное, доброе, вечное. Того и гляди Дроздов еще и лайфхаками поделится.

Напомним, что недавно один известный артист порекомендовал Дроздова на пост нового ведущего «Дома-2», якобы тот своим голосом сможет вновь поднять рейтинги закрытого реалити-шоу.

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