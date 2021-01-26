Дакота Джонсон использовала имя Джорджа Клуни, чтобы заказывать столики в ресторанах

Известный актер узнал о хитрости молодой коллеги, но не стал сердиться.

Дрю Бэрримор в рамках своего шоу раскрыла несколько забавных фактов о звезде «Пятидесяти оттенков серого» Дакоте Джонсон. Оказывается когда-то молодая актриса использовала имя Джорджа Клуни, чтобы забронировать столики в определенных ресторанах.

Ведущая предположила, что имя кинозвезды понадобилось девушке для получения самых лучших мест, но та ответила, что эта хитрость нужна была, чтобы вообще хоть что-то забронировать в именитых заведениях.

При этом сам Клуни прознал о том, что Джонсон пользуется его именем, и напомнил ей об ее обмане при встрече.

«Он сказал: «Я слышал о том, что вы сделали». И я подумала: «Боже мой!» Но он оказался доволен этим», — вспомнила Дакота.

Напомним, недавно в другом шоу 31-летняя актриса призналась, что на ее первую татуировку ее привела звездная мать и на пирсинг тоже. А сейчас девушка уже жалеет о некоторых своих тату.

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