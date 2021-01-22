«Они сейчас просто глупые»: Дакота Джонсон пожалела о некоторых своих татуировках

И рассказала, сколько их всего на ее теле.

Оказывается, мать звезды «Пятьдесяти оттенков серого» Дакоты Джонсон, актриса Мелани Гриффит — та еще штучка. Пока другие мамы запрещали своим дочерям татуировки, она сама отвела юную наследницу к тату-мастеру ради ее первого рисунка на теле. И пупок Дакота проколола тоже под присмотром матери. Об этом она рассказала 21 января в эфире The Late Late Show с Джеймсом Корденом.

«Она (мать. — Прим. авт.) взяла меня, чтобы сделать пирсинг в пупке, когда мне было 14 лет, также она проколола пупок и себе. Не знаю, зачем я тебе это говорю», — поделилась Джонсон с ведущим.

В то время, как мама поддерживала в дочери стремление меняться, ее отец Дон Джонсон (тоже актер) был категорически против татуировок и даже грозился, что откажется от дочери, если она разукрасит себя. В итоге девушка набила рисунок назло родителю.

Всего 31-летняя Дакота насчитала у себя 11 или 12 тату. Услышав это, ведущий назвал ее фанатом этого дела. Актриса заверила, что это не так. По ее словам, в 2021 году такое количество татуировок можно считать консервативным.

«Я сожалею о некоторых из них, потому что они сейчас просто глупые», — добавила девушка про свои рисунки на теле.

Напомним, пару лет назад Дакота и ее возлюбленный, рок-музыкант Крис Мартин сделали себе парные тату в виде знака бесконечности.

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