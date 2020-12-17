Расслабьтесь: в Сети появился умиротворяющий ролик с кадрами мультфильмов Хаяо Миядзаки

Покой и медитация… Потоковый сервис HBO Max выложил в YouTube получасовой ролик с умиротворяющими пейзажами из культовых мультфильмов японской анимационной студии Ghibli: «Мой сосед Тоторо», «Унесенные призраками» и других. Стоит только включить — и глаз не отвести.

В нем нет красивой музыки или диалогов. Успокаивающая атмосфера создается только кадрами и звуками анимационных шедевров. Используя красивые виды и безмятежные сцены, ролик призван подарить зрителю 30 минут душевного покоя и расслабления. Он напоминает нам о том, сколько прекрасного и таинственного есть в нашем мире, — стоит лишь научиться замечать, как это делает талантливый аниматор Хаяо Миядзаки, работая над своими мультфильмами.

В 2020 году, когда тревожные события происходят одно за другим, людям особенно нужны такие умиротворяющие видео. Кстати, минувшей осенью в России запустили канал, который показывает только водные пейзажи. Он так же призван успокаивать зрителей, уставших от безрадостных новостей.

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