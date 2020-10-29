Никаких новостей: в России запущен успокаивающий телеканал

На канале «Под водой» нельзя увидеть людей, зато есть прекрасные в своей естественности рыбы.

Вы можете себе представить телеканал без новостей, без политики, вообще без людей? А он есть.

В октябре начал вещание российский телеканал «Под водой». Создатели называют его домашним телевизионным аквариумом. Это своеобразное окно в подводный мир меняет свою картинку каждые 15 минут. Зрители могут круглосуточно наблюдать подводные пейзажи морей, рек, озер и океанов со всех уголков мира, насладиться красотой местной флоры и фауны. В этих видеозарисовках нет людей и закадрового текста. А зачем? Природа и так безупречна и самодостаточна.

Создатели канала говорят, что подобранный HD-контент настраивает на спокойствие, отдых и гармонию. Наблюдая за неторопливостью и грацией рыб, можно понять, насколько суетны и беспокойны люди. Водная стихия живет так же, как и тысячи лет назад. Созерцая моря, можно увидеть одновременно и прошлое, и будущее.

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