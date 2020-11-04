Благородный рыцарь: Киану Ривз помог женщине вытолкать ее грязную машину с дороги

Машина дамы заглохла посреди Беверли-Хиллз, но никто из местных жителей не пришел к ней на помощь. Кроме звезды «Матрицы».

О доброте и галантности Киану Ривза в Голливуде ходят легенды. Известно, что он категорически отказался оскорблять Вайнону Райдер на съемках «Дракулы». А вот всплыл еще один случай проявления великодушия актера.

На днях актриса Октавия Спенсер (вы можете увидеть ее в новом фильме «Ведьмы», который вышел в кино в конце октября) стала гостьей программы The Graham Norton Show и рассказала свою памятную историю со звездой «Матрицы».

Это произошло около 20 лет назад. Женщина ехала за новым сценарием, когда ее автомобиль вдруг заглох посреди Беверли-Хиллз. Жители респектабельного района не бросились предлагать помощь девушке. Вероятно потому, что она была в изношенной одежде, а ее машина — в птичьем помете (актриса часто оставляла ее под деревьями). Но один услужливый мужчина все-таки нашелся. Это был Киану Ривз.

Узнав звезду, Спенсер разволновалась. Она предположила, что красавчик сядет за руль, а она подтолкнет автомобиль сзади, но Киану заверил, что все должно быть наоборот. Актер вытолкнул машину коллеги с проезжей части, и тогда уже очевидцы стали подходить к ней с предложением помощи, так как увидели рядом звезду «Матрицы».

Напомним, сейчас Ривз снимается в роли Нео в четвертой части культового фильма.