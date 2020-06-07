Его доброта безгранична: дублер Киану Ривза поделился своим мнением об актере

Джереми Фрай считает, что все хорошее, что вы знали о Киану, правда на 100%.

О доброте Киану Ривза уже давно ходят легенды. Актер ведет себя как простой человек, ездит в метро и никогда не отказывается сфотографироваться с поклонниками. Каскадер Джереми Фрай, который также является дублером звезды, поделился с изданием Metro UK своим мнением о том, какой на самом деле Ривз.

По словам Фрая, Киану максимально бескорыстный, невероятно трудолюбивый и добрый человек. Все то хорошее, что люди когда-либо слышали об актере, это полная правда. Также Джереми отметил, что Ривз любит доводить начатое до конца, поэтому сам старается исполнять многие трюки.

Однажды актер арендовал целый ипподром Лагуна-Секу, весьма популярный в США, чтобы порадовать друзей и близких.

Уже четвертый по счету фильм из серии «Джон Уик» должен выйти в прокат весной следующего года. Кстати, франшиза получила свое название именно из-за Ривза, который упорно называл проект именно «Джон Уик» и никак иначе. В итоге упорство было вознаграждено и компания поменяла название фильма.