«Становится легче»: участница «Битвы экстрасенсов» рассказала, зачем сбрила волосы

Наталья Гольц сделала это не ради эффектной внешности, а по внутренним причинам.

Участницу нового сезона «Битвы экстрасенсов» на ТНТ Наталью Гольц называют «бритоголовой магиней». Зачем девушка сбрила свои волосы перед съемками шоу? На этот вопрос она ответила в интервью сайте Teleprogramma.pro.

Колдунья рассказала журналистам о поверье, которое гласит, что сила ведьмы кроется в ее волосах. Однако, по мнению Натальи, это просто красивая выдумка.

«Сила в уровне энергии человека, а это зависит от многих факторов: образа жизни, стремления к самопознанию и так далее, — говорит экстрасенс. — Правда же состоит в том, что волосы, как и любой материальный объект, впитывают в себя информацию о произошедших событиях. Отрезая волосы, мы отрезаем груз памяти. И нам становится легче».

Гольц призналась, что решила изменить свою внешность не ради эффектного образа в телепередаче. В этом году ей исполнилось 25 лет, и в день рождения девушка проснулась с мыслью о том, что ей нужно менять свою жизнь. Тогда-то она и претворила свои рассуждения о волосах в реальность.

Внимание! Данная заметка написана в развлекательном ключе. Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд в вопросах внешности и здоровья.