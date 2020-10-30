«Про коронавирус я знала давно»: звезда «Битвы экстрасенсов» Наталья Гольц — о закулисье проекта и об обидчиках

«Бритоголовая магиня» в интервью Teleprogramme.pro также назвала своего главного соперника на телепроекте.

Наталья Гольц – одна из самых экстравагантных участниц « – одна из самых экстравагантных участниц « Битвы экстрасенсов » на ТНТ. «Бритоголовая магиня» из Питера имеет завораживающую внешность и сразу обращает на себя внимание.

О том, кого считает главным соперником в «Битве», с какими проблемами к ней чаще всего обращаются люди, а также долго ли будет бушевать в мире коронавирус — Наталья рассказала порталу Teleprogramma.pro.

— Наталья, чего ждете от 21 сезона «Битвы экстрасенсов»?

— Я думаю, что каждого человека хотя бы раз, жизнь подводила к черте «до и после». Битва для меня — очень серьезный этап. Чего я жду? Перемен, которые отразятся на людях, с кем я работаю, на моем восприятии, самоценности, ритме жизни… За время проекта я уже стала другим человеком. Дальше — больше.

— Испытания, которые состоялись, были сложными для вас?

— Разумеется. Любое испытание должно быть сложным, иначе в нем теряется смысл. Испытание от слова «испытывать». Испытывать — значит открывать новые грани себя и своих возможностей.

— Кого считаете своим основным соперником?

— С какими бедами к вам приходят чаще всего люди?

— В последнее время ко мне все чаще обращаются люди с вопросом о своем предназначении. Особенно, с момента начала эпидемии. Сокращение кадров и перевод на дистанционную работу заставили очень многих людей задуматься о том, на своем ли они месте? В основном, я помогаю людям по вопросам карьеры, отношений и негативного влияния со стороны.

— Бывает, что не можете помочь человеку? Переживаете?

— Если я не могу помочь человеку, то всегда предлагаю альтернативный вариант. Люди нередко пренебрегают самой очевидной возможностью, предоставленной Богом с рождения: все испытания человеку даются по силам. Помоги себе сам — и ты станешь сильнее в стократ.

— Вы говорите, что с детства могли предвидеть будущее. А ситуацию с коронавирусом тоже

видели?

— Видела и не раз говорила об этом в своих постах. То, что наш мир захватит «короновирусная» пандемия предсказывали и многие мистики XX века. Самая основная зона риска в плане заболеваний сейчас — легкие и сердечно-сосудистая система. Это связано с «открытием» сердечного центра и новыми высокочастотными энергиями, проходящими через нашу планету.

— Когда это все закончится и люди снова смогут спокойно жить?

— Еще не скоро. Мы живем в уникальный и отчасти переломный момент перехода из одной эры в другую, который характеризуется взрывоопасными стихийными и техногенными явлениями. Каждый человек на Земле должен пройти так называемое «огненное крещение» и обрести мышление, соответствующее уровню новой эры.

— Вы сбрили волосы. Что толкнуло на такой шаг?

— В этом году мне исполнилось 25 лет. В день моего рождения я проснулась с мыслью, что «нужно менять жизнь»! В народе ходит легенда, что в волосах ведьмы — ее сила. Но это неправда. Сила в уровне энергии человека, а это зависит от многих факторов: образе жизни, стремлении к самопознанию и т.д.

Правда же состоит в том, что волосы, как и любой материальный объект, впитывают в себя информацию о произошедших событиях. Отрезая волосы, мы отрезаем груз памяти. И нам становится легче.

— В первом выпуске программы вас назвали «инстаграм-колдунья». После оказалось, что вашу страницу взломали. Ситуация со страницей разрешилась? — Не разрешилась. Сейчас у меня совершенно нет времени на борьбу с людьми, паразитирующими на чужом труде. Предпочитаю тратить свои силы на людей, которым действительно нужна помощь. — Как вы относитесь к практикам в соцсетях, можно помочь дистанционно?

— Мне не понятна формулировка «практика в соцсетях». Практиковать можно только вне социальных сетей. В соцсетях можно вести запись на консультацию и мотивировать людей претворять теорию в жизнь — не более.