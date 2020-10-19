Четверть россиян готова остаться на «удаленке» навсегда

Сервис вакансий «Работа.ру» провел опрос среди своих пользователей: как долго еще они готовы работать удаленно. Свои ответы дали 5300 россиян.

Оказалось, что 25% респондентов вполне комфортно чувствуют себя без необходимости ехать в офис и готовы остаться на «удаленке» навсегда. Но большая часть — 37% против дистанционного труда и хотели бы поскорее вернуться на свое рабочее место. Еще 20% готовы трудиться из дома, но больше месяца, а 18% могут продержаться в таком формате до трех месяцев.

При этом, как передает издание The Village, многие респонденты нашли плюсы в удаленной работе. 54% опрошенных порадовались возможности сэкономить время и деньги на дорогу до офиса, а 31% понравилось самостоятельно распоряжаться временем рабочего дня.

Напомним, в августе тот же сервис провел опрос на тему, боятся ли россияне заразиться коронавирусом. Результаты показали, что 61% опрошенных не испытывает страха.