Большинство россиян не боится заражения коронавирусом

Опрос показал, что некоторые даже готовы выйти на работу с признаками недомогания.

Большая часть россиян, а именно 61%, не боятся заразиться новым коронавирусом. Такую цифру приводит РИА Новости со ссылкой на соцопрос, проведенный в августе сервисом «Работа.ру».

Исследование показало, что только 33% из пяти тысяч опрошенных боятся заражения CoViD-19, а уже переболели или болеют в данным момент — 6%. Носят маски в общественных местах — 60%, а регулярно пользуются санитайзером — 40%. Некоторые (17%) отказались от поездок в общественном транспорте и носят защитные перчатки (16%).

Зато 29% респондентов ответили, что не предпринимают никаких мер по защите от инфекции. 13% даже готовы прийти на работу с недомоганием. Правда, что касается последней цифры, в марте этого года она составляла 37%. Так что авторы исследования отмечают, что россияне все же стали более трепетно относиться к своему здоровью. Кстати, 8% опрошенных продолжают сидеть дома на самоизоляции и выходят на улицу только по важным делам.

Добавим, по официальным данным на 25 августа, в России зафиксировано чуть менее 170 тысяч активных случаев заражения CoViD-19. В будни число новых заболевших стабильно ниже, чем выздоровевших, однако смерти от коронавируса продолжаются. С начала пандемии умерли 16 568 россиян.