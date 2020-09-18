Как найти верного друга: ТВ-3 выпустил мини-фильм, разрушающий стереотипы о собаках из приюта

Хотите завести собаку, но питомец из приюта — не ваш вариант? Канал ТВ-3 снял небольшой документальный фильм, который может изменить ваше отношение к приемным четвероногим друзьям.

19 сентября на канале выходит новое дог-шоу «Лучший пес». Накануне этого события телевизионщики выпустили мини-фильм о том, как дружба человека и собаки может творить чудеса.

Одним из героев картины «Собачье счастье» стал Чип. Еще будучи щенком он потерял оба глаза, один из которых ему выкололи нарочно. Бедный малыш попал в приют, а затем в семью Виктории, в которой уже жила собака Майли. В итоге она стала глазами слепого пса и помогла ему адаптироваться. Сейчас Чип спокойно гуляет на улице без ошейника и выглядит счастливым псом.

«Любую собаку можно искупать, привести в порядок, вычесать, покормить, и она будет такой же красивой, как и все те домашние собаки, которых мы видим на улице», — говорит Виктория.

Еще один показательный случай — история Марата и Тяпы. Выросший без любви щенок долгое время был непослушным и даже агрессивным. Но забота молодого человека превратила бунтаря в верного друга. Как результат, они вместе пришли на шоу «Лучший пес», но не ради славы и лайков.

«Я подумал, пусть люди знают, что брать собаку из приюта – это классно и комфортно. Если после этого шоу кто-то пойдет в приют и возьмет себе собаку, то для меня это будет маленькой победой», — говорит Марат.

В целом, новая передача ставит перед собой цель — разрушить предрассудки, связанные с питомцами из приюта. Напомним, в каждом выпуске четыре команды «хозяин и пес» будут соревноваться в понимании друг друга. Ведущая шоу — популярный блогер Ирена Понарошку.

Смотрите первый выпуск шоу «Лучший пес» 19 сентября в 12:00 на канале ТВ-3.