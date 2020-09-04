Сила дружбы и любви: на ТВ-3 стартует дог-шоу «Лучший пес» с Иреной Понарошку

В новой передаче четвероногие красавцы и их хозяева будут соревноваться за призы.

На канале ТВ-3 в сентябре стартует семейное дог-шоу «Лучший пес». Вести его будет звезда MTV и популярный блогер Ирена Понарошку. В каждом выпуске будут участвовать четыре команды, состоящие из собаки и ее хозяина. Пройдя все конкурсы, победители получат кубок чемпиона и тортик для четвероногого. Определять лучшего ведущей поможет приглашенная звезда, каждый раз новая.

Для Ирены это не просто новый телепроект. Наблюдая за сплоченными командами участников, она сможет улучшить отношения со своим собственным другом. Буквально два месяца назад блогер отваживалась впервые в жизни завести собаку. И сейчас у нее живет огромный алабай по кличке Волк.

«Помню, что вбиваю в поисковик запрос «небольшие гипоаллергенные собаки», а дальше – как в тумане. И я просыпаюсь уже с огромным алабаем из приюта! Я мечтала о собаке, сколько себя помню, лет с пяти, но у меня была аллергия. И вот этим летом я решила, что, во-первых, заведу себе собаку, а, во-вторых – любым способом вылечу свою аллергию. И все так и получилось!» — поделилась ведущая нового шоу.

По ее словам, борьба с аллергией проходит успешно. На съемках программы девушка встречает множество собак, но ее глаза уже не слезятся. Братья наши меньшие творят чудеса, по другому не скажешь!

больше по теме Ирина Слуцкая поделилась редким снимком своих родителей и любимой собаки Фигуристка рассказала о своем домашнем питомце, который уже ушел из жизни.

Убедитесь в этом и вы — смотрите первый выпуск шоу «Лучший пес» 19 сентября в 12:00 на канале ТВ-3.