«Осторожно: тут про 3 сентября»: «ВКонтакте» защитила пользователей от шуток про Шуфутинского

Если вам надоели шутки про «Третье сентября» Михаила Шуфутинского, то вы не одиноки. Социальная сеть «ВКонтакте», как один из главных распространителей мемов и приколов в России, объявила себя «территорией, свободной от шуток» про вирусную песню.

Так в умной ленте новостей пользователей все посты со строчками из обозначенного хита будут отмечены специальным предупреждением: «Осторожно: тут про 3 сентября». Также команда разработчиков запустила в разделе «Клипы» (аналог TikTok) хештег #не3сентября. Его нужно добавлять к публикациям, которые не связанным с мемом Шуфутинского.

«Благодаря хештегу пользователи легко найдут видео без костров рябин, а нестандартные работы получат больше внимания аудитории», — сообщает пресс-служба «ВКонтакте».

Кстати, ранее социальная сеть такими же акциями защищала своих пользователей от спойлеров популярных блокбастеров.