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«Осторожно: тут про 3 сентября»: «ВКонтакте» защитила пользователей от шуток про Шуфутинского

Популярная социальная сеть пошла навстречу людям, которых достала вирусная песня.

«Осторожно: тут про 3 сентября»: «ВКонтакте» защитила пользователей от шуток про Шуфутинского
3 сентября Михаил Шуфутинский из года в год становится самым упоминаемым человеком в России. Фото: Global Look Press

Если вам надоели шутки про «Третье сентября» Михаила Шуфутинского, то вы не одиноки. Социальная сеть «ВКонтакте», как один из главных распространителей мемов и приколов в России, объявила себя «территорией, свободной от шуток» про вирусную песню.

Так в умной ленте новостей пользователей все посты со строчками из обозначенного хита будут отмечены специальным предупреждением: «Осторожно: тут про 3 сентября». Также команда разработчиков запустила в разделе «Клипы» (аналог TikTok) хештег #не3сентября. Его нужно добавлять к публикациям, которые не связанным с мемом Шуфутинского.

«Благодаря хештегу пользователи легко найдут видео без костров рябин, а нестандартные работы получат больше внимания аудитории», — сообщает пресс-служба «ВКонтакте».

ВКонтакте
Вот как выглядят защитные меры против «Третьего сентября». Фото: пресс-служба «ВКонтакте».

Кстати, ранее социальная сеть такими же акциями защищала своих пользователей от спойлеров популярных блокбастеров.

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