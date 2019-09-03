Ну что, перевернули с утра календарь? А там третье сентября. Шлягер исполнителя Михаила Шуфутинского (кстати, песне Игоря Николаева и Игоря Крутого в этом году 25 лет!) ежегодно в этот день перерождается и начинает звучать по-новому. Портал Teleprogramma.pro собрал самые смешные шутки, приколы и фотожабы про «Шуфутинов день» — теперь так и не иначе в народе именуют 3 сентября.
Он пришел!
Еще со второго сентября в сети стали появляться фотожабы. Это было похоже на небольшую тучку, которая еще не готова подарить дождь. Шуфутинский ожидал, когда придет его час.
И вот в полночь часы на Спасской башне Кремля ознаменовали начало новых суток. Создатели шоу «Вечерний Ургант» даже выложили в соцсети этот звон кремлевских курантов с лаконичной подписью: «Москва. Кремль. 3 сентября».
Час Шуфутинского пробил
С этой минуты в Instagram хлынул поток фотожаб, которые уже несколько дней готовились вырваться наружу.
Прям не хватает плаката: «А ты сегодня послушал песню про третье сентября?».
Олимпийский чемпион, фигурист Алексей Ягудин не просто послушал. Он спел. Причем вместе с очаровательными дочками — Елизаветой и Мишель.
«Шуфутинов день»
Этим посланием просто невозможно не поделиться. Итак, цитата: «Сегодня на Руси Шуфутинов день!
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В отличие от 2 сентября, когда все было всерьёз, Шуфутинов день — праздник веселый: в этот день и стар и млад переворачивает календари, разжигают костры рябин и задают друг другу вопросы «Ну почему, ну почему?»».
Минутка меланхолии
Нельзя просто так взять и пройти мимо артистичных животных, которые в этот день прямо таки «страдают».
Посмеялись? А теперь давайте выдохнем и насладимся шлягером Шуфутинского на все времена. С третьим сентября, читатели!
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