История Смешные шутки, приколы и фотожабы про «Шуфутинов день»
История

Смешные шутки, приколы и фотожабы про «Шуфутинов день»

Анастасия Морылева

Портал Teleprogramma.pro собрал все, что говорят в соцсетях про третье сентября - день, когда «горят костры рябин».

Ну что, перевернули с утра календарь? А там третье сентября. Шлягер исполнителя Михаила Шуфутинского (кстати, песне Игоря Николаева и Игоря Крутого в этом году 25 лет!) ежегодно в этот день перерождается и начинает звучать по-новому. Портал Teleprogramma.pro собрал самые смешные шутки, приколы и фотожабы про «Шуфутинов день» — теперь так и не иначе в народе именуют 3 сентября.

Он пришел!

Еще со второго сентября в сети стали появляться фотожабы. Это было похоже на небольшую тучку, которая еще не готова подарить дождь. Шуфутинский ожидал, когда придет его час.

И вот в полночь часы на Спасской башне Кремля ознаменовали начало новых суток. Создатели шоу «Вечерний Ургант» даже выложили в соцсети этот звон кремлевских курантов с лаконичной подписью: «Москва. Кремль. 3 сентября».

Час Шуфутинского пробил

С этой минуты в Instagram хлынул поток фотожаб, которые уже несколько дней готовились вырваться наружу.

Прям не хватает плаката: «А ты сегодня послушал песню про третье сентября?».

Олимпийский чемпион, фигурист Алексей Ягудин не просто послушал. Он спел. Причем вместе с очаровательными дочками — Елизаветой и Мишель.

«Шуфутинов день»

Этим посланием просто невозможно не поделиться. Итак, цитата: «Сегодня на Руси Шуфутинов день!

В отличие от 2 сентября, когда все было всерьёз, Шуфутинов день — праздник веселый: в этот день и стар и млад переворачивает календари, разжигают костры рябин и задают друг другу вопросы «Ну почему, ну почему?»».

Минутка меланхолии

Нельзя просто так взять и пройти мимо артистичных животных, которые в этот день прямо таки «страдают».

Посмеялись? А теперь давайте выдохнем и насладимся шлягером Шуфутинского на все времена. С третьим сентября, читатели!

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Михаил Шуфутинскийпесня «Третье сентября»

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Смешные шутки, приколы и фотожабы про «Шуфутинов день»
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