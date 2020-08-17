«Лучшие фотографии всегда случайны»: Маликова рассказала, как удачно получаться на снимках

Стефания, 20-летняя дочь Дмитрия Маликова — настоящая звезда Instagram. Ее стилю, манере держаться перед камерой и позированию подражают ее многочисленные подписчики.

Между тем девушка уверена, что самые удачные фотографии получаются вовсе не тогда, когда принимаешь эффектную позу перед камерой. В качестве доказательства она выставила в личном блоге снимок, на котором запечатлена внезапно открывшаяся позади нее дверь с выглядывающим в образовавшуюся щель мужчиной. Девушка искренне смеется, заражая своей эмоцией окружающих.

«И даже то, что быть не может, однажды тоже может быть — доказательство тому, что лучшие фотографии всегда случайны», — подписала она кадр.

Один из ее фолловеров предложил другой вариант, с которым Стефания с восторгом согласилась: «Вдруг, как в сказке скрипнула дверь». «Вот что надо было написать! А я голову ломала. Все мне ясно стало теперь!» — ответила подписчику Маликова.

Отметим, что ранее схожее со Стефанией мнение о фотосессиях высказывала Юлия Высоцкая. Актриса уверена: удачные фото получаются только тогда, когда девушка не «изображает натюрморт», а проживает перед объективом какую-то настоящую эмоцию — смеется, дурачится, двигается.