Режиссер «Шазама!» выпустил трейлер сиквела еще до начала его съемок

Можно ли выпустить трейлер к фильму, который даже еще не начал сниматься? Ну конечно!

Режиссер супергеройского фильма «Шазам!» Дэвид Сандберг на днях обнаружил, что на одном из сайтов кинорецензий фанаты уже активно оставляют отзывы на вторую часть картины, которая все еще находится в разработке. Постановщик поддержал поклонников и выложил в Twitter видео, напоминающее трейлер, в котором вместо кадров нового фильма всплывают комментарии ожидающих его зрителей. Вот оно — единство создателей кино и его аудитории!

We haven't shot Shazam 2 yet but there are already reviews up on Letterboxd. I'm pretty sure that means we're allowed to start using review quotes for marketing. pic.twitter.com/q7rj528CDR

