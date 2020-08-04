Стас Костюшкин рассказал, где и как лучше загадывать желания

Стас Костюшкин рассказал своим подписчикам, где и как нужно загадывать желания. Причем не просто загадывать, а быть уверенным в том, что они обязательно исполнятся. Во время речной прогулки по Фонтанке музыкант поведал историю из личной жизни.

«Здесь находится памятник «Чижику-Пыжику» и чтобы исполнилось желание, надо попасть в него монеткой. Карапулька (Юлия Костюшкина – жена артиста, — Прим.авт.) бросила монетку, желание у нее было быть со мной. К счастью или сожалению, желание сбылось», — рассказал Костюшкин.

Музыкант в браке с Юлией с 2006 года. Пара воспитывает двоих сыновей.

Эти дни Костюшкин активно гуляет по Санкт-Петербургу. Накануне он заглядывал в булочную, фотографировался с персоналом и наслаждался пончиками.