Стас Костюшкин рассказал о романе с тринадцатилетней девушкой

Певец Стас Костюшкин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал ведущему Борису Корчевникову, что у него был роман с тринадцатилетней девушкой. При этом самому музыканту тогда было всего 16 лет.

«Эта была девушка, которая посещала театр «Вокруг рояля». У нас была любовь. При этом я прекрасно осознавал, что наша история чем-то похожа на Ромео и Джульетту. У меня был разговор с ее родителями. Я стал ждать ее совершеннолетия, чтобы сыграть свадьбу», — рассказал Костюшкин.

По словам музыканта, он честно встречался с девушкой три года, но в 16 лет неожиданно она дала ему отворот-поворот. При этом сам Костюшкин любил ее не меньше, чем за три года до этого. В итоге этот роман завершился болезненным расставанием. Девушка поступила в училище имени Мусоргского.

«Понимаете, одно дело девушка в 13 лет, а совсем другое в 16. Ей захотелось новых ощущений. Ей стало интереснее с другими парнями, чем со мной», — отметил музыкант.