Составлен рейтинг лучших городов мира для удаленной работы

В него попал только один российский мегаполис. А сам список предоставила компания Carphone Warehouse.

Во время вынужденной самоизоляции работодатели и работники оценили плюсы удаленки. А крупнейшая европейская компания по розничной продаже мобильных телефонов Carphone Warehouse составила рейтинг топ-30 городов, более всего подходящих для дистанционного труда.

Аналитики учитывали такие критерии, как уровень занятости, средняя зарплата, скорость интернета, стоимость аренды жилья, возможности досуга и питания, а также общие параметры качества жизни, такие, как здравоохранение и транспорт.

В лидерах оказались американский город Остин (штат Техас), Чиангмай в Таиланде и немецкий Берлин. Далее идут Барселона (Испания), Мельбурн (Австралия), Тулуза (Франция) и Монреаль (Канада). Столицы многих государств тоже попали в этот рейтинг, но не на первые места. Из российских городов в список вошел только Санкт-Петербург, у него 22 строчка. Киев удостоился 25 места.

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Так как фрилансерам и удаленным работникам, в принципе, без разницы, где жить. Данный рейтинг вполне может помочь с выбором города мечты. Если вы, конечно, гражданин мира, и вашей зарплаты хватит на жилье не только в Питере…