Российские компании оценили плюсы удаленной работы и готовы оставить сотрудников дома

Не исключено, что после коронавируса значительная часть офисных вакансий станет удаленной.

Российские компании нашли в удаленной работе сотрудников ряд плюсов. Многие собираются оставить свой персонал дома даже после завершения эпидемии коронавируса. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования аналитического центра «Битрикс24», который опросил представителей 625 фирм в период с 8 по 11 июня.

Согласно полученным данным, 59% компаний планируют перевести часть своих сотрудников на «удаленку», а 15% — вообще всех работников.

Плюсами дистанционного труда начальники назвали экономию времени на дорогу до офиса и сокращение расходов на питание. Также удаленная работа позволяет нанять сотрудника из любой точки страны и даже мира, а также снизить затраты на аренду помещения.

Но есть и минусы — многие работодатели отметили, что важно все-таки общаться с сотрудниками вживую, да и контролировать их дистанционно становится сложнее.

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Напомним, что из-за эпидемии коронавируса и режима самоизоляции, большая часть работников офисов по всей России была вынужденно переведена на удаленный формат работы. Сейчас ситуация стабилизируется, но нельзя не отметить, что двухмесячный опыт карантина открыл для рынка труда новые возможности.