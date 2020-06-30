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Из-за карантина 38% россиян пришлось решиться на свою первую онлайн-покупку

Те, кто раньше не заказывал товары в интернете, наконец, сдались.

Из-за карантина 38% россиян пришлось решиться на свою первую онлайн-покупку
Покупать товары онлайн удобно, но есть ряд рисков, которые можно избежать при обычной покупке. Фото: Russian Look

Продолжительная самоизоляция заставила 38% россиян впервые совершить покупку в интернете. 23% не только купили, но и заказали доставку товаров на дом. Такие цифры озвучил гендиректор Visa в РФ Михаил Бернер. Они получены в результате опроса, который провела компания.

«Многие маркетплейсы очень серьезно нарастили свои объемы. Мы увидели, что это иногда не сотни, а даже тысячи процентов роста. Просто у малых предпринимателей появилась необходимость как-то найти возможность продавать свои товары и услуги в другой реальности, когда нет магазинов, когда нет ресторанов», — цитирует спикера «Интерфакс».

Бернер отметил, что часть продавцов, кроме использования интернет-площадок маркетплейсов, развивала и собственную торговлю в Сети. В этом направлении у многих компаний зафиксированы хорошие успехи.

Напомним, недавно Роспотребнадзор дал пользователям рунета рекомендации по безопасным покупкам онлайн, чтобы люди могли обезопасить себя от продавцов-мошенников по ту сторону экрана.

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