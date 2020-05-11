Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасным онлайн-покупкам

На сайте ведомства есть целый раздел, посвященный тому, как не стать жертвой продавцов-мошенников в интернете.

Из-за коронавируса и повсеместной самоизоляции количество онлайн-покупок существенно выросло. В связи с этим Роспотребнадзор дал несколько рекомендаций о безопасном приобретении товаров в интернете.

Если продавец отправляет товар наложенным платежом, следует помнить, что содержание посылки на почте вам покажут только после оплаты. Нужно быть вдвойне осторожнее, если продавец — физическое лицо. Если товар вас не устроит, вам придется самим оплачивать его обратную пересылку, и мало гарантий, что вам вернут деньги за покупку. Перед онлайн-покупкой следует удостовериться, что на сайте продавца опубликованы его реквизиты: фирменное наименование, адрес, режим работы, ОГРН/ОГРИП. Особо стоит остерегаться сайтов с очень низкими ценами и единственным способом оплаты — безналичным расчетом. Не рекомендуется переводить деньги за покупку на банковскую карту физического лица. В этом случае поинтересуйтесь, придет ли вам на почту электронный чек. В нем должен быть указан адрес сайта продавца. Совершая покупки через интернет вы вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи — в течение 7 дней. Если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не была предоставлена в письменной форме в момент доставки, покупатель вправе отказаться от товара в течение 3 месяцев с момента его передачи (согласно пункту 21 Правил продажи товаров дистанционным способом, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 № 612) Если покупка совершена через сайт-агрегатор (на нем размещена информация о товаре, там же происходит выбор и оформление заказа, деньги поступают на банковский счет такого посредника), то претензию можно предъявить владельцу такого агрегатора: в случае предоставления потребителю недостоверной или неполной информации о товаре или продавце, на основании которой был заключен договор купли-продажи; и если товар не передан в срок.

Также в Роспотребназоре советуют пользоваться приложением ФНС «Проверка кассового чека», которое позволит получать и хранить чеки в электронном виде, а также проверить их легальность, добросовестность продавца или сообщить о нарушении.