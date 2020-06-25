«Я бы хотел сниматься в главных ролях»: канал СТС покажет зрителям живого Децла

6 июля в 19:00 на канале СТС выйдет первый эпизод сериала «Погнали». Картина расскажет о многодетном семействе Осиных, которое едет на минивэне из Красноярска в Минск. Телепутешествие россиян снято в духе настоящего роуд-муви, но главный сюрприз премьеры — это камео репера Децла, которому будет посвящена одна из серий.

Как рассказали в пресс-службе телеканала, Кирилл Толмацкий, он же Децл, снялся в этом проекте полтора года назад, когда еще был жив. Артист сыграл сам себя, но сюжет сериала подкинул ему внебрачную дочь, которая приехала в Москву, чтобы познакомиться с «папой». Съемки в картине рэперу понравились, и он признался, что хотел бы дальше развиваться в актерской стезе.

«Кино — неплохой этап развития для артиста. Я бы хотел сниматься в главных ролях и также снимать, у меня, кстати, есть свои сценарии», — цитирует Децла сайт СТС.

Напомним, Кирилл Толмацкий умер в ночь на 3 февраля 2019 года после вечеринки в Ижевске. В гримерке артисту стало плохо, и вызванная на место бригада скорой помощи не сумела его спасти. Сообщалось, что 35-летний артист умер от остановки сердца, однако многие фанаты не верят в его смерть, так как ранее рэпер не раз говорит о том, что хочет инсценировать свою кончину и начать новую жизнь.

Сериал «Погнали» будет транслироваться на СТС с 6 июля, с понедельника по четверг, в 19:00.