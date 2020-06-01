«Социальная дистанция для слабаков!»: «Горлум» раскрыл, как приспособился к карантину

31 мая в Сети появилась запись большой видеоконференции актеров и создателей серии фильмов «Властелин колец». Актеры Элайджа Вуд, Иэн Маккеллен, Орландо Блум, режиссер Питер Джексон и другие звезды стали участниками благотворительного YouTube-шоу Reunited Apart, выйдя в онлайн из домашней самоизоляции. Артисты вспомнили детали съемок, эпичные реплики своих персонажей, а также поговорили про нынешний карантин.

В частности, Джексон пристал с каверзным вопросом к актеру Энди Серкису, который играл Горлума. Напомним, этот персонаж после своего долгого общения с Кольцом Всевластия страдал от раздвоения личности. На протяжении всех трех фильмов в его сознании боролись кроткий хоббит Смеагол и его коварная темная сторона.

«За спиной кровавые недели карантина. Я уверен, что вам ребята тоже было тяжело, — сказал режиссер во время онлайн-общения с коллегами. — Но есть одна мысль, которая не давала мне спать по ночам, все это время: как держат социальную дистанцию Горлум и Смеагол?» «Социальная дистанция для слабаков! — задорно ответил Серкис. — Мы пьем дезинфицирующее средство, моя прелесть».

Кстати, это был не единственный веселый лайфхак, который был озвучен во время беседы. Питер Джексон рассказал, что во время съемки собрания, на котором образовалось Братство кольца, актер Шон Бин читал свои знаменитую реплику про Мордор с бумажки, которая была приклеена к нему на колено. Все дело в том, что его речь написали накануне и артист не успел ее выучить.

Внимание! Редакция Teleprogramma.pro обращает ваше внимание на то, пить дезинфицирующее средство — опасно для здоровья. Герой материала упомянул об этом в качестве шутки.