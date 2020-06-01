Режиссер «Властелина колец» рассказал, как появилась сцена «Нельзя просто так…» с Шоном Бином

Эпизод, который позже стал интернет-мемом, снимался совсем не просто.

31 мая, как уже анонсировала Teleprogramma.pro, состоялась большая онлайн-конференция актеров и создателей кинотрилогии «Властелин колец». В своем YouTube-шоу Reunited Apart Джош Гэд собрал звезд, пожалуй, самой известной фэнтезийной франшизы, выдернув их в видеочат из самоизоляции. На связь вышли режиссер Питер Джексон, актеры Элайджа Вуд, Иэн Маккеллен, Орландо Блум, Лив Тайлер, Энди Серкис и другие сопричастные. Во время своей встречи, они повторили несколько реплик из фильмов и поделились некоторыми казусами со съемок.

Например, Джексон рассказал о том, как создавалась сцена, позже ставшая интернет-мемом, — «Нельзя просто так…». Кто не помнит, в фильме «Братство кольца», когда, собственно, и собирался данный отряд героев, герой Шона Бина предупредил своих союзников об опасности их миссии.

«Нельзя просто так взять и пойти в Мордор. Его черные ворота охраняются не только орками. Там есть зло, которое не спит. Великое око всегда на страже», — пафосно говорит персонаж.

Его лицо в тот момент было настолько серьезным, что уже почти два десятка лет его используют в Сети, когда нужно заверить собеседника в том, что нельзя так просто выполнить поставленную им задачу.

«Речь, которую Шон должен был произнести на совете Элронда, была написана лишь накануне вечером, — рассказал Питер Джексон. — Мы долго над ней работали и передали ее Шону только утром, когда он приехал на площадку. То, что он сделал, я думаю, было очень умно. Он приклеил распечатку речи себе на колено».

Режиссер рассказал, что во время знаменитой сцены видно, как герой, глубоко задумавшись, опускает глаза вниз. Оказывается, во всех этих моментах он читал свою реплику с бумажки, потому что не знал ее наизусть.

Еще Джексон поделился, что сцена боя Арагорна с назгулами в первом фильме буквально определила судьбу всего проекта. Одна была отснята в первый съемочный день и отправлена «большим шишкам» из студии в Лос-Анджелес. Те пришли в восторг от увиденного и дали режиссеру добро на продолжение работы.

Напомним, ранее в этом же шоу проводилась подобная видеоконференция с создателями кинотрилогии «Назад в будущее».