«Мы нашли способ!»: стилист Хайди Клум покрасил ее волосы через зонт

Топ-модель опубликовала в социальной сети лайфхак для тех, кто только мечтает о походе в салон красоты.

46-летняя топ-модель Хайди Клум находится на самоизоляции в своем особняке в Лос-Анджелесе, отсутствие ухода за волосами терпеть не собирается. На днях красавица опубликовала в Instagram фотографию, на которой ее красит звездный стилист Лоренцо Мартин. Вот только мастера и его клиентку трудно узнать на снимке — они предприняли самые суровые меры безопасности, до которых смогли додуматься.

Мужчина надел маску, перчатки, темные очки и, как «вишенка на торте» социальной дистанции, его и звезду разделяет раскрытый зонт, в котором проделаны дырки для рук. Хайди тоже защитилась дизайнерской маской, а в остальном решила «открыться» камере: на фото она предстала в нижнем белье и колготках в сеточку.

«Мы нашли способ! Основы социальной дистанции. Люблю тебя, Мартин», — подписала снимок Клум.

Поклонники звезды в комментариях восхищаются ее стройным телом и смелостью. Но главное на этом снимке, конечно же, безопасность.

Напомним, что год назад Хайди вышла замуж за музыканта группы Tokio Hotel Тома Каулитца, который младшее ее на 16 лет.