НОВОСТИ

Хайди Клум и Том Каулитц тайно поженились еще в феврале

Двумя месяцами ранее поклонники заметили на руке супермодели помолвочное кольцо.

Хайди Клум и Том Каулитц тайно поженились еще в феврале
По информации СМИ, Хайди Клум и Том Каулитц стали мужем и женой еще в феврале. ФОТО: GLOBOLLOOK.СOM

Прошлогодняя новость о том, что 45-летняя супермодель Хайди Клум начала встречаться с 29-летним музыкантом из группы Tokio Hotel Томом Каулитцем, поначалу была воспринята общественностью и поклонниками весьма критично. Многодетную маму Хайди критиковали за выбор столь молодого для нее мужчины.

Впрочем, сама супермодель на это отвечала, что люди напоминают ей о ее возрасте чаще, чем о нем думает она сама. Она хочет прожить счастливую жизнь и не беспокоиться ни о чем, потому что это способствует появлении морщин.

Так или иначе, в конце декабря на Клум заметили помолвочное кольцо и дальше история обрывается. Ровно до последних дней, когда стало известно, что возлюбленные поженились. Конфиденциальное свидетельство о браке супруги получили в Калифорнии еще в феврале, то есть спустя пару месяцев после помолвки, пишет EW.com.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

музыкантпомолвкасупермодельтайная свадьбаХайди Клум и Том Каулитца

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Хайди Клум и Том Каулитц тайно поженились еще в феврале
Интересно?
Поделись с друзьями: