Хайди Клум и Том Каулитц тайно поженились еще в феврале

Прошлогодняя новость о том, что 45-летняя супермодель Хайди Клум начала встречаться с 29-летним музыкантом из группы Tokio Hotel Томом Каулитцем, поначалу была воспринята общественностью и поклонниками весьма критично. Многодетную маму Хайди критиковали за выбор столь молодого для нее мужчины.

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Впрочем, сама супермодель на это отвечала, что люди напоминают ей о ее возрасте чаще, чем о нем думает она сама. Она хочет прожить счастливую жизнь и не беспокоиться ни о чем, потому что это способствует появлении морщин.

Так или иначе, в конце декабря на Клум заметили помолвочное кольцо и дальше история обрывается. Ровно до последних дней, когда стало известно, что возлюбленные поженились. Конфиденциальное свидетельство о браке супруги получили в Калифорнии еще в феврале, то есть спустя пару месяцев после помолвки, пишет EW.com.