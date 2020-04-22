«Вот мой третий этаж»: Пенкин провел видеоэкскурсию по своему родовому гнезду

Поклонники музыканта давно просили показать свой дом, и он наконец решился.

То, что Сергей Пенкин живет явно не в бедности, его поклонники подозревали давно. Музыкант периодически показывал фото в социальных сетях то из собственного бассейна, то из шикарной библиотеки с антикварными книгами.

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Почитатели его таланта не раз уговаривали певца показать весь дом, тем не менее знаменитость всегда откладывала этот момент. Однако в самоизоляции артист все-таки решился приоткрыть завесу тайны и продемонстрировать в Instagram свое шикарное родовое гнездо.

«Дорогие друзья, вы спрашиваете, как я провожу свое время. Я провожу его в своем доме. Приходится чуть-чуть заниматься спортом, пока побегаешь по всем этим этажам. Вот мой третий этаж», — сказал запыхавшийся Пенкин и начал экскурсию по своим роскошным квадратным метрам.

Далее он показал огромную хрустальную люстру, спускающуюся с потолка третьего этажа до первого. И очень необычный интерьер с ярко-желтыми стенами и красной мебелью. В доме Пенкина, кроме типичных комнат вроде спален и кабинетов, обнаружился тренажерный зал, весьма внушительный бассейн, помещение для занятий балетом, гримерная и даже небольшой концертный зал.

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