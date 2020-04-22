«Смотреть – одно удовольствие»: Ягудин показал бассейн внутри своего элитного дома

Алексей Ягудин, сидя в самоизоляции, от нечего делать стал активно вести в Сети личный блог. Благодаря этому, многие его соотечественники поняли, что фигурист обладает великолепным чувством юмора. А также является обладателем шикарного дома с отличным интерьером.

Кстати, над его обстановкой поработала когда-то телепередача «Идеальный ремонт» на Первом канале, соединив два стиля – лофт и ар-деко. Однако в той программе не говорилось о том, что у спортсменов внутри их квадратных метров в элитном поселке близ Крекшино есть довольно приличный бассейн. С которым вполне сносно можно пересидеть ни один карантин.

О его существовании стало известно в последнем посте Ягудина, в котором он показал смешное видео со своим нелепым падением в воду. Алексей артистично двигался под музыку, работая пылесосом. И, в какой-то момент поскользнулся, упав прямо в воду. Смеющийся женский голос за кадром при этом сообщил, что ранее мужчина уронил в бассейн электрический «тройник». К счастью, ни в тот, ни в этот раз никто не пострадал.