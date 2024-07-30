30 июля — на нас давят извне: сложный астрологический день. Что делать?

Во вторник, 30 июля, людям будет непросто. На наши головы, разум и чувства будут влиять два неблагоприятных астрологических сочетания (йоги).

Поэтому ведический астролог Татьяна Забелло не советует читателям Teleprogramma.pro начинать важные дела. Оставьте этот день для обычной рутины, она тоже важна для стабильного существования.

А вот для творчества и работы с детьми вторник подойдет отлично. Так что рисуйте, пишите, креативьте, вовлекайте своих наследников и подопечных в процессы, это будет полезно и вам, и вашему окружению!

Уже 31 июля ситуация изменится. Вы сможете продуктивно выстроить стратегии, планы, важные коммуникации.