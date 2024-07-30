30 июля — на нас давят извне: сложный астрологический день. Что делать?

Во вторник, 30 июля, людям будет непросто. На наши головы, разум и чувства будут влиять два неблагоприятных астрологических сочетания (йоги).
Поэтому ведический астролог
А вот для творчества и работы с детьми вторник подойдет отлично. Так что рисуйте, пишите, креативьте, вовлекайте своих наследников и подопечных в процессы, это будет полезно и вам, и вашему окружению!
Уже 31 июля ситуация изменится. Вы сможете продуктивно выстроить стратегии, планы, важные коммуникации.
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