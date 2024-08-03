Гороскоп на неделю с 5 по 11 августа для всех знаков зодиака

О боже мой, он снова возвращается! Неделя открывается ретроградным Меркурием. Поэтому все важное по возможности лучше перенести на осень. Но если этого сделать нельзя, обязательно закладывайте время на форс-мажор.

Зато это очень хороший период для завершения всевозможных дел и возвращения к вопросам, которые были отложены и забыты.

Какие еще особенности будут на этой неделе для каждого из знаков Зодиака – расскажет Teleprogramma.pro. Прогноз от астролога Евгении Ан .

Лев

Львам, в отличие от большинства знаков, можно с головой окунуться в новое дело. Но сначала нужно обязательно закончить все дела, начатые прежде.

Любовь

Вы настолько погружены в свои заботы, что совсем забросили близких. Посвятите их в то, чем вы занимаетесь, чтобы вы смогли почувствовать единение друг с другом.

Финансы

Вам начнет казаться, что все усилия напрасны – начальство не ценит, в бюджете дырка. Это не так. Продолжайте заниматься делами с полной отдачей – за вами наблюдают и вознаградят за старания.

Здоровье

Хороший сон – залог здоровья. Не пренебрегайте им даже в пользу самых захватывающих приключений.

Овен

Очень насыщенная неделя. У Овнов будет столько дел, что оторопь берет. Не распыляйтесь, выбирайте самое важное – и занимайтесь им. Без сомнения, уставать вы будете безумно, но результаты того стоят, вот увидите. В выходные можете с чистой совестью отдохнуть от праведных трудов, вам нужно набраться сил.

Телец

Тельцы умеют быть упорными и последовательными – именно эти качества помогут вам преуспеть на этой неделе. Однако вам не все подвластно и многое может пойти не по плану. Не стоит расстраиваться. Главное – не растеряться, принимать решения быстро, импровизировать. Ваш могучий интеллект вам поможет.

Близнецы

Близнецам предстоит очень много работать. Хорошо, что для этого у вас полно энергии. Вы и других с легкостью зарядите, и вместе сможете добиться потрясающих успехов. Проявите чуткость к окружающим, но при этом не забывайте и о своей цели. В общем, соблюдайте золотую середину.

Рак

Ракам на этой неделе очень важно находить баланс во всем. Между работой и домом, любовью и финансами, сердцем и разумом. На конфликты не идите, даже если вас будут в них со страшной силой втягивать. Вы способны решить все миром и найти компромисс, который устроит все противоборствующие стороны.

Дева

Девам предстоит разбираться с проблемами, которые тянулись с давних времен – и вот настигли. Не нужно так напрягаться, ретроградный Меркурий поможет вам благополучно закрыть вопросы, пришедшие из прошлого. А ваше умение найти нестандартное решение окажется самым лучшим подспорьем.

Весы

Весам нужно не брать на себя слишком много и не взваливать на себя всю ответственность, особенно если вы чувствуете, что сейчас вам это не по силам. Если вам требуется помощь – просто попросите, вам не откажут. И в ответ тоже помогайте, когда коллектив сплоченный, никакие преграды ему не страшны.

Скорпион

Конечно же, никто лучше вас не знает, как правильно сделать все на свете, но невозможно делать все исключительно своими силами. Пора освоить такой полезный навык как делегирование обязанностей. Тем более, у вас давно не хватало времени на себя – пора это исправить.

Стрелец

Работа и карьера – очень хорошие и полезные штуки. Но если вы не будете отдыхать, ни на то, ни на другое у вас не останется никаких сил. Поэтому для разнообразия сфокусируйтесь на себе, своем здоровье и собственных интересах. Вы заслужили не просто передышку, а полноценный отдых.

Козерог

Кому на этой неделе во всех делах дан зеленый свет – так это Козерогам. И «пятящийся» Меркурий вам не помеха. За что бы вы ни взялись – все получится. К вам, как и ко многим, может постучаться прошлое. Постарайтесь «понять и простить» этих людей. Возможно, для вас с ними еще не все потеряно.

Водолей

Водолеев на этой неделе очень выручит грамотное планирование. Даже то, что что-то может пойти не по плану, нужно вписать в свой план. Это только звучит сложно, на деле же вам вполне по плечу такая задача. Не торопитесь, принимайте взвешенные решения – и все у вас будет хорошо.

Рыбы

Рыбам нужно держать эмоции под контролем – сейчас они только добавят проблем, которые потом еще придется разгребать. Будьте терпеливы, даже если собеседник несет несусветную чушь. Поверьте, только у вас и получится обнаружить в его речи зерно разумного, главное, не поддавайтесь импульсам и сохраняйте спокойствие.