Символ 8 июля — «змея»: что обязательно нужно сделать, чтобы открыть ворота счастья

8 июля — совсем непростой день. Символ этого понедельника — «змея», рассказала ведический астролог Татьяна Забелло .

По словам астролога, на третьи благоприятные лунные сутки рекомендовано людям заняться обучением медитации (йоги). Кроме того, энергии понедельника способствуют совершению жестких действий и подаче судебных исков. Приветствуются состязания различного рода.

«8 июля можно считать нейтральным для начинаний», — заметила в беседе с журналистом сайта Teleprogramma.pro Татьяна Забелло.

А вот 9 июля вообще не стоит начинать никаких дел, ничем эффективным и полезным это не закончится.