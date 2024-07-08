Символ 8 июля — «змея»: что обязательно нужно сделать, чтобы открыть ворота счастья

Планеты подскажут нам правильный путь. Автор изображения: Андрей Ярошенко

Обязательно попробуйте прислушаться к совету астролога Татьяны Забелло.

8 июля — совсем непростой день. Символ этого понедельника — «змея», рассказала ведический астролог Татьяна Забелло.

По словам астролога, на третьи благоприятные лунные сутки рекомендовано людям заняться обучением медитации (йоги). Кроме того, энергии понедельника способствуют совершению жестких действий и подаче судебных исков. Приветствуются состязания различного рода.

«8 июля можно считать нейтральным для начинаний», — заметила в беседе с журналистом сайта Teleprogramma.pro Татьяна Забелло.

А вот 9 июля вообще не стоит начинать никаких дел, ничем эффективным и полезным это не закончится.

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