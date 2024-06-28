Что ни в коем случае нельзя делать 28 июня: принимать решения, брать и давать в долг

Как рассказала ведический астролог
С 14:20 вступает в свои права слоган «Удачный шаг». Символ этой пятницы — «две головы» (что, как известно, всегда лучше).
Татьяна Забелло рекомендует в последний рабочий день недели заниматься коллективной деятельностью, начинать лечение, закладывать фундаменты в буквальном и переносном значении слова, приобретать жилье, вступать в брак, получать знания, образование, зачинать ребенка, заниматься финансовыми операциями и искусством, переезжать на новое место.
А вот принимать решения (это будет очень трудно), брать и давать в долг астролог не советует в пятницу!
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