Что ни в коем случае нельзя делать 28 июня: принимать решения, брать и давать в долг

Как рассказала ведический астролог Татьяна Забелло сайту Teleprogramma.pro, 28 июня, в пятницу, до 14:00 действуют сразу две неблагоприятные астрологические йоги (сочетания).

С 14:20 вступает в свои права слоган «Удачный шаг». Символ этой пятницы — «две головы» (что, как известно, всегда лучше).

Татьяна Забелло рекомендует в последний рабочий день недели заниматься коллективной деятельностью, начинать лечение, закладывать фундаменты в буквальном и переносном значении слова, приобретать жилье, вступать в брак, получать знания, образование, зачинать ребенка, заниматься финансовыми операциями и искусством, переезжать на новое место.

А вот принимать решения (это будет очень трудно), брать и давать в долг астролог не советует в пятницу!